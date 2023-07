Ha perso il bambino che portava in grembo all’ottavo mese di gravidanza. Una donna di 30 anni, di Lampedusa, ieri si è recata per due volte al Poliambulatorio dell’isola.

La prima volta alle 9. Qui i medici l’hanno rassicurata. Passata mezz’ora, la donna, che è anche consigliere comunale, è ritornata nella struttura e qui è stato accertato che il piccolo aveva dei battiti lenti. Erano le 13 quando la gestante ha lasciato l’isola in elisoccorso. Ma forse era troppo tardi. Al Civico di Palermo i medici hanno accertato la morte in utero del bambino.

Una tragedia. A Lampedusa non è la prima volta. Da gennaio è successo già tre volte. Il marito della donna e papà del bimbo che non ha potuto vedere la luce adesso attende di entrare in possesso delle cartelle cliniche per presentare denuncia.

“Non ci devono essere altri Giacomo, Fortunato e Alessandro che non sono riusciti a nascere – ha detto all’Ansa – Se mia moglie fosse stata trasferita subito dopo il primo accesso al Poliambulatorio, forse mio figlio ci sarebbe ancora”.