Quattro auto coinvolte e tre feriti in modo non grave. È questo il bilancio dell’incidente avvenuto nel primissimo pomeriggio di oggi a Venetico, lungo la via Nazionale.

Non si conosce l’esatta dinamica del sinistro che è avvenuto in maniera frontale. I feriti sono stati medicati in ospedale, dove i medici si sono accertati delle loro condizioni.

L’incidente è avvenuto a Venetico esattamente di fronte gli studi dell’infortunistica stradale Piro.