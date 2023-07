Dopo appena due settimane dall’emissione dei bandi, la Città Metropolitana di Messina ha proceduto all’affidamento degli appalti di manutenzione ordinaria lungo le strade provinciali e le strade a penetrazione agricola.

Al termine dell’iter procedurale, la III Direzione “Viabilità Metropolitana”, diretta dall’ing. Anna Chiofalo, ha reso note le imprese aggiudicatarie, ha disposto la consegna dei lavori in via d’urgenza e ha richiesto la presenza di almeno tra squadre, operanti contemporaneamente nelle Zone Omogenee di competenza, così come contemplato nel Capitolato d’Appalto.

In particolare, gli esiti di gara hanno definito i seguenti affidamenti:

– il servizio di manutenzione relativo all’accordo quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm .ii. per la manutenzione ordinaria/pronto intervento delle strade provinciali e delle strade a penetrazione agricola per la risoluzione di criticità lungo le strade provinciali della Zona Omogenea Messina – Ionica Alcantara (RUP geom. Carmelo Gaetano Maggioloti), il cui importo progettuale è di euro 1.270.000, è stato affidato alla Messina Noleggi s.r.l. di Messina;

– il servizio di manutenzione relativo all’accordo quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm .ii. per la manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento delle strade provinciali e delle strade a penetrazione agricola per la risoluzione di criticità lungo le strade provinciali della Zona Omogenea Tirrenica Centrale – Eolie (RUP ing. Antonino Sciutteri), il cui importo è di euro 1.270.000, sarà svolto da Asar s.r.l. di Tortorici (Me);

– il servizio di manutenzione relativo all’accordo quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm .ii. per la manutenzione ordinaria/pronto intervento delle strade provinciali e delle strade a penetrazione agricola per la risoluzione di criticità lungo le strade provinciali della Zona Omogenea Nebrodi (RUP geom. Sebastiano Mufale), il cui importo è di euro 1.270.000, sarà gestito da Edilap Società Cooperativa di Catania.

Gli interventi disposti da Palazzo dei Leoni puntano a garantire la sicurezza della circolazione veicolare con interventi sul manto stradale, a preservare il decoro ambientale e a prevenire incendi nell’attuale stagione estiva che registra un notevole incremento del traffico, soprattutto in direzione delle località turistiche.

“Stiamo procedendo celermente e tra pochi giorni daremo l’avvio ai lavori di manutenzione ordinaria – ha dichiarato il Sindaco Metropolitano Basile – finalizzati ad affrontare le criticità più rilevanti attualmente presenti lungo la rete stradale di nostra competenza e che gli attuali operatori stradali riescono a garantire solo in zone circoscritte, a causa del loro numero esiguo e dei limiti fisici legati all’età. Infine, desidero ringraziare i Sindaci dei Comuni che, come sempre, stanno cooperando e segnalando tutte le urgenze e le priorità d’intervento”.