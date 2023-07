Restano gravi le condizioni della 18enne che si trova ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Catania dopo essere rimasta coinvolta insieme al fidanzato in un incidente stradale sul lungomare di Santa Teresa di Riva.

La ragazza era al 7 mese di gravidanza e, in seguito all’incidente, ha perso la bimba che portava in grembo. Lunedì sera, insieme al compagno 17enne, viaggiava su uno scooter che si è scontrato con una moto sul lungomare Paolo Borsellino. Ad avere la peggio sono stati i ragazzi sullo scooter Piaggio Liberty. Le condizioni della 18enne sono apparse subito gravi ai soccorritori che, dopo averla trasportata all’ospedale di Taormina, ne hanno disposto il trasferimento al polo di Catania.

Alle 5 di ieri mattina il cuore della bimba che portava in grembo ha smesso di battere. Adesso a lottare per restare in vita è la ragazza. I genitori hanno lanciato un appello affinché si presentino al Policlinico etneo donatori di sangue 0-. Resta ricoverato al Policlinico di Messina con una prognosi di 30 giorni il 17enne di Savoca che guidava il Liberty e che ha riportato la frattura del femore sinistro, ferite lacero-contuse ad una coscia ed escoriazioni varie. Dimessi invece con una prognosi di 15 giorni il 17enne di Santa Teresa di Riva che conduceva la moto Zontes 125 e la ragazza di 14 anni di Messina che viaggiava con lui. Sul fronte delle indagini, la Procura per i minorenni ha ricevuto l’informativa e ha aperto un fascicolo.

Disposto il sequestrato dei mezzi coinvolti per accertare eventuali responsabilità. I conducenti dei due veicoli sono risultati negativi ad alcol e drug test. Al momento dall’esame delle immagini di videosorveglianza della zona e dalle testimonianze raccolte sembrerebbe che il Piaggio Liberty mentre viaggiava in direzione Messina abbia svoltato verso sinistra per raggiungere l’area di sosta davanti alla piazza superando la doppia striscia continua. In quel momento è arrivata alle spalle dello scooter la motocicletta che era in fase di sorpasso e ha centrato il Piaggio. I quattro ragazzi sono finiti tutti sull’asfalto a decine di metri dal punto di impatto.