Nella cornice del Circolo del Tennis e della Vela il Club Panathlon di Messina ha organizzato, nei giorni scorsi, la serata conviviale di metà anno per fare il punto sull’attività svolta ed i programmi futuri.

Il Presidente Nino La Rosa ha accolto i soci presenti, ed i numerosi ospiti, enumerando le manifestazioni, sportive e non, nelle quali il Club ha portato e diffuso gli ideali panathletici. Dalla Messina Marathon al Giro dei Due Mari con Marzia, dai Campionati Italiani Paralimpici di Tennistavolo al Salina Marefestival-Premio Troisi, per citarne solo alcuni.

La serata ha avuto inizio con l’accoglienza di due nuovi soci: Francesco Gorgio, Delegato

Provinciale del Comitato Italiano Paralimpico, esperto per lo Sport dei Comuni di Messina e Taormina, presentato dal Delegato Provinciale Coni e Direttore Tecnico della Nazionale Paralimpica Alessandro Arcigli, e Piero Jaci, storico Presidente del CUS Messina e Dirigente Nazionale ed Internazionale di importanti Federazioni ed Istituzioni Sportive, presentato dal Presidente Onorario del Club Panathlon Giovanni Bonanno.

A seguire la Premiazione dei panathleti che si sono distinti nelle attività. Una menzione è

stata riservata a Simona Cascio, capitana della Nazionale di Basket Sorde, che si è distinta nella conquista di un importante quarto posto dei Campionati Mondiali di Creta. Premio per la “solidarietà” assegnato a Ferdinando e Caterina D’Amico, per l’impegno fattivo nell’accoglienza di famiglie ucraine. Premio “Sport e Resilienza” assegnato a Silvana Chirieleison per i brillanti risultati (due medaglie d’argento) in occasione dei Campionati Italiani Paralimpici di Tennistavolo. Premio “lo Sport non ha età” assegnato a Manlio Marino per aver partecipato, con la Nazionale di Basket Over 70, ai Campionati Europei in Portogallo raggiungendo il 3° posto e conquistando la partecipazione ai Campionati Mondiali in Argentina. Un Premio speciale è stato assegnato a Lelio Bonanno, dirigente CT Vela, per l’infaticabile attività organizzativa nel campo della Vela per atleti in età evolutiva. Il Trofeo “Sport e Scienza” è stato assegnato a Giovanni Ficarra, pluricampione del mondo di canottaggio, per il suo concomitante impegno nella ricerca scientifica, nella qualità di Dottorando in Translational Molecular Medicine and Surgery presso l’Università degli Studi di Messina.

A conclusione della premiazione, Ludovico Magaudda, Past President e Vice Governatore dell’Area 9 Sicilia, ha ringraziato i premiati ed i soci del Club che onorano il ruolo del Panathlon nella nostra provincia. Magaudda ha illustrato una importantissima iniziativa deliberata dal Club, la 2a edizione del Premio di Laurea “Annarita Sidoti”, che ha ottenuto il Patrocinio dell’Università degli Studi di Messina. Il Premio, di € 1000,00, sarà assegnato al migliore elaborato di Tesi, prodotto nell’Anno Accademico 2022/2023, da uno studente di qualunque Corso di Laurea Magistrale dell’Ateneo Messinese, avente come tema le finalità del Panathlon ed i valori dello Sport.