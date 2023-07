L’Associazione Sportiva Tennis Club Saliceto, nell’intento di creare una realtà inclusiva che unisce sport e attività ricreative anche per le famiglie, con tanti servizi che abbracciano gli interessi di un ampio pubblico, presso la propria struttura di Saliceto di Gioiosa Marea, ha realizzato il nuovo campo di “padel”, modello Super Panoramico di ultimissima generazione

Con la realizzazione del campo da padel, che è uno dei pochi presenti in tutta la Provincia di Messina, i responsabili del Tennis Club Saliceto, accrescono la propria offerta sportiva, aggiungendo sempre più, valore al centro sportivo.

I due campi da tennis in terra battuta presenti nella struttura sportiva e adesso, il campo di padel, sono organizzati di tutti i servizi accessori per ogni tipo di comfort a disposizione del giocatore che li frequenta. “Si tratta di un bell’ esempio di gestione attenta al territorio e ai bisogni emergenti della propria comunità di riferimento –ha detto il presidente del Tennis Club Saliceto Angela Messina, che va ad arricchire il nostro impianto sportivo. L’obiettivo, è quello di creare squadre affiliate alla Fitp e avviare una Scuola Padel dedicata a grandi e piccini, seguendo l’esempio dell’attuale sezione Tennis. Inoltre, -conclude Angela Messina, i progetti non sono ancora finiti: l’obiettivo è continuare a crescere”.