Lo hanno sorpreso mentre affrontava una curva contromano e a forte velocità, scoprendo poi che era anche in stato di ebbrezza a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti.

È costata cara la bravata all’autista catanese di 50 anni, alla guida di un mezzo pesante, bloccato da una pattuglia della Polizia Stradale di Caltanissetta all’altezza della Galleria Sant’Elia sulla SS640. Oltretutto, sull’arteria vige il divieto di transito per veicoli superiori a sette tonnellate come l’autoarticolato che l’uomo stava conducendo. Gli agenti hanno anche contestato inefficienze riguardanti il mezzo e scoperto, nella cabina dello stesso, 49 grammi di marijuana che è stata sequestrata.

L’autista è stato poi accompagnato in ospedale per accertamenti tossicologici che hanno confermato l’assunzione di stupefacenti. Ritiro immediato della patente per la successiva sospensione e decurtazione di 25 punti dalla stessa.