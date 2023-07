È di sei persone ferite il bilancio di un incidente stradale verificatosi stanotte intorno all’1 nei pressi dello svincolo di Falcone.

A scontrarsi, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, sono state una Citroen C3 e una Lancia Ypsilon. Violento l’impatto che ha causato notevoli danni ai mezzi interessati. Sul posto si sono portati anche i Carabinieri.

I feriti sono stati tutti trasportati in ospedale per ricevere tutte le cure del caso. FOTO: ARCHIVIO