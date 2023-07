Come se non bastassero gli ingenti danni subiti a causa delle alluvioni degli anni scorsi e dalla pandemia, il Bar Pasticceria Saitta di Terme Vigliatore stavolta è stato preso di mira dalla furia di un uomo di circa 60 anni che, entrato all’interno dell’esercizio commerciale, armato di una spranga e indossando dei guanti, ha seminato distruzione.

Dai banchi frigo alle vetrine fino alla porta d’ingresso. Tutti ripetutamente colpito e danneggiato in maniera irreversibile. Un danno stimato in circa 50 mila euro. L’uomo, che ha dei precedenti penali, ha seminato il panico tra titolari e dipendenti dell’esercizio che sono fuggiti temendo per la loro incolumità. Il sessantenne è noto per episodi di aggressione e accoltellamento. Ha commesso lo stesso tipo di azione nei confronti di altri negozi della zona e, circa una trentina di anni fa, proprio nei confronti del Bar Pasticceria Saitta.

Ai Carabinieri che lo hanno arrestato, dopo la sua individuazione attraverso le telecamere di videosorveglianza, non avrebbe spiegato le cause che hanno scatenato la sua insana furia che, per fortuna, si è consumata mentre non c’erano clienti all’interno. Pare che lo stesso, residente nelle vicinanze del bar, sia sotto la tutela di una struttura sanitaria pubblica.

C’è intanto preoccupazione tra la cittadinanza dopo che lo stesso, a quanto pare, è stato rilasciato.