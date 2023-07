Grazie all’iniziativa promossa dall’Arma Azzurra, insieme al Comune di Patti, dal 17 al 20 agosto, sul lungomare Filippo Zuccarello, sarà presente un simulatore delle Frecce Tricolore.

L’evento, rientra nel calendario ufficiale delle celebrazioni per il centenario dell’Aeronautica militare, costituita il 28 marzo 1923.

Nella piazzetta dei Marinoti, sarà possibile provare per tre minuti e mezzo di adrenalina e puro divertimento, un velivolo in dotazione alla pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare, a manovrarlo, ma tenendo i piedi ben saldi a terra,

Saranno quattro giorni di eventi, che avranno come attrazione principale, proprio il simulatore di volo che darà a tanti, la possibilità di immaginarsi piloti per un giorno. per la prova. Il simulatore, è composto da una sfera all’interno della quale, con le dovute misure di sicurezza, sarà possibile sperimentare le emozioni del volo acrobatico, coadiuvato da immagini reali, sincronizzate al simulatore, che riproduce in maniera fedele le varie fasi di decollo e atterraggio con le principali manovre acrobatiche, dalla picchiata alla cablata, girando fino a 180 gradi, tutto come se realmente ci si trovasse all’interno delle Frecce Tricolore. Ad accompagnare i passeggeri nel giro, anche la voce del comandante che renderà ancora più realistica l’esperienza.

Nella quattro giorni dedicata al centenario dell’aeronautica militare, saranno presenti anche stand informativi e percorsi per scoprire il mondo della Forza Armata Azzurra, deputata alla difesa spazio aereo nazionale. Tante anche le sorprese in programma, che saranno svelate nelle prossime settimane. Si tratta di un’occasione imperdibile, per immergersi totalmente in una esperienza unica nel mondo delle forze aeree italiane, e sentirsi catapultati all’interno di un Air Show delle Frecce della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

“Il progetto proposto dal sindaco del Comune di Patti – ha commentato Alessandro Maccagnano, Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare – è stato approvato dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare che ha valutato positivamente l’iniziativa soprattutto per la location. Oltre al simulatore di volo, sarà presente uno stand informativo per conoscere le attività della Forza Armata Azzurra. Un appuntamento che ha anche lo scopo di avvicinare i giovani alle forze armate e per questo sarà presente nei 4 giorni anche il personale dell’Aeronautica Militare. Si tratta di eventi promossi in occasione delle celebrazioni del centenario con il motto “Con la gente, per la gente proiettati al futuro, ma attenti al presente”. La scelta di Patti, è stata attentamente valutata e ritenuta idonea in quanto, l’amministrazione comunale, ha dimostrato di essere particolarmente sensibile nel diffondere messaggi ai giovani verso il rispetto della legalità e punta ad avvicinarli alle istituzioni”.

“La presenza dell’Aeronautica Militare a Patti per le celebrazioni del centenario – ha evidenziato il sindaco Gianluca Bonsignore – ci consente di consolidare il rapporto esistente tra la città e l’Arma Azzurra. Questa amministrazione ha sempre creduto nella necessità di mantenere forti i rapporti istituzionali e queste quattro giornate ne sono ancor una volta, la dimostrazione. La scelta di Patti per un evento unico in Sicilia, considerando che è stato realizzato in precedenza solo nella Valle dei Templi, non nasce solo dal rapporto istituzionale esistente, ma anche dalla bellezza del nostro territorio che consente anche una grande promozione turistica e di immagine”.