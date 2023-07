Si svolgerà domani, Giovedì 20 Luglio 2023, dalle ore 19:30 la terza edizione del Memorial “Cirino Sapone“, dedicato allo storico Presidente e socio fondatore della Polisportiva Mirto scomparso nell’Ottobre 2020.

Il Memorial viene organizzato dalla Polisportiva, con il patrocinio del Comune di Mirto, e si terrà presso il campetto comunale in erba sintetica; in onore del Presidente Cirino Sapone verrà disputato un triangolare di Calcio a 5, con 3 squadre partecipanti che, per l’occasione, scenderanno in campo con una maglia commemorativa.

Nelle 2 scorse edizioni hanno preso parte al triangolare i giocatori attuali del Mirto e alcune vecchie glorie della Polisportiva; tra i calciatori erano presenti anche Luca e Riccardo Sapone, rispettivamente il figlio e il nipote di Cirino Sapone. La Polisportiva ha voluto organizzare questo torneo, per ricordare la memoria di una figura fondamentale per lo sviluppo, la crescita e la valorizzazione del calcio a Mirto.