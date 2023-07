Mirto – La squadra Pro Secco si è aggiudicata il Torneo di Calcio a 5, disputato presso il campetto comunale in erba sintetica di Mirto, superando ieri sera in finale 5-2 la formazione Arte in Ferro.

Il match decisivo è stato fissato dalla tripletta di Salvatore Praticò, e dalle reti di Antonio Sanna e Diego Cicero; inutili per la squadra sconfitta i gol del portiere Ivan Presti (protagonista di tante parate durante il match) e di Giacomo Truglio. Nelle semifinali la Pro Secco aveva battuto ai rigori il Galati, dopo il 4-4 dei tempi regolamentari (tripletta per Antonino Frisenda e doppietta per Salvatore Praticò), mentre l’Arte in Ferro aveva sconfitto 1-0 i Toto Plays, grazie alla rete nel finale di Fabio Salpietro.

La squadra vincitrice ha ricevuto, oltre alla coppa tradizionale, un premio di 1.000 euro, mentre la seconda classificata ha ottenuto una pizza per tutta la formazione, presso il Ristorante “Manhattan”. La compagine della Pro Secco ha conquistato altri 3 premi; il premio di Miglior giocatore del Torneo è andato a Peppe Conti, come Miglior portiere è stato premiato Vincenzo Scurria (decisivo per l’accesso alla finale il penalty parato contro il Galati), mentre il Capocannoniere è stato Salvatore Praticò.