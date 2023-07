in Attualità , Floresta

Floresta – Eseguita la tradizionale discesa del simulacro di S. Anna – VIDEO

Il programma della Festa di S. Anna prevede in mattinata la processione per le vie del paese, mentre in serata il clou sarà rappresentato dal concerto di Pupo.

- Gabriele Onofaro Tempo di lettura: 1 minuto

E’ stata eseguita Domenica 16 Luglio nel Comune di Floresta la tradizionale discesa del simulacro di S. Anna, in vista dei festeggiamenti della Patrona in programma Mercoledì 26 Luglio. Il programma della Festa di S. Anna sarà caratterizzato da tradizione, folklore e devozione; il giorno della vigilia, il 25 Luglio, si terranno uno spettacolo di musica leggera con “I Camurria” e uno spettacolo di cabaret con Davide Simone Vinci. Il 26 Luglio, il giorno proprio della Festa, alle ore 9:30 il Vescovo Sua Eccellenza della Diocesi di Patti Mons. Guglielmo Giombanco celebrerà la S. Messa solenne e al termine si svolgerà la processione per le vie del paese del trittico di S. Anna, Maria SS. e Gesù Bambino, portato a spalla dai tantissimi devoti. In serata il clou alle ore 22:00 sarà rappresentato dall’esibizione del cantante Pupo, mentre alle 00:15 ci sarà lo spettacolo dei giochi pirotecnici, realizzati dalla ditta “Etna Pyro sas” di Francesco Privitera. Anche Giovedì 27 Luglio proseguiranno i festeggiamenti; si svolgeranno una serata di liscio, con la partecipazione dei “Senza Regole” e la presenza di Savvo u Zauddu.

