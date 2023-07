La struttura sportiva polivalente di Contrada Manno al centro di un’interrogazione della Consigliera Comunale Lidia Pirri che ha indirizzato il suo documento al Sindaco Pinuccio Calabrò e all’Assessore allo Sport, Roberto Molino.

Il documento parte dall’”immediata chiusura dell’impianto, per la probabile mancanza di una o più autorizzazioni” non molto tempo dopo la cerimonia di inaugurazione. L’impianto è rimasto – sostiene Lidia Pirri – abbandonato all’incuria e alle intemperie. Ma i consiglieri di Forza Italia hanno chiesto in particolare di conoscere le modalità con cui è stata concessa la struttura alla società sportiva Libertas Zaccagnini presieduta da Massimo Molino, fratello dell’assessore Roberto, per svolgere alcuni allenamenti precampionato.

I consiglieri chiedono di conoscere le reali condizioni dell’impianto e se, essendo fruibile alla Zaccagnini, perché non si sia provveduto a divulgare la disponibilità della struttura per dare notizia a tutte le realtà del territorio. Chiesto inoltre se siano stati completati tutti gli adempimenti per la riapertura e valutate le reali condizioni e se e quando siano state effettuate le riparazioni necessarie a pavimentazione e copertura.

Per quanto riguarda la concessione, i consiglieri hanno chiesto se “sia stata rilasciata in conformità al vigente regolamento n. 11 del 23/05/2011 e se trattandosi di attività programmabile (seduta di allenamento pomeridiano), quali siano state le ragioni che hanno indotto il Dirigente Ing. Alessandro Sapienza a rilasciare un’autorizzazione a favore di di un’istanza presentata solo 4 gg prima quando lo stesso regolamento sopra citato, all’art. 11 punto 3, prescrive un preavviso di almeno 45 gg. per il deposito della richiesta, oltre a conoscere quali siano stati i criteri di calcolo della tariffa di concessione quantificata in €.45,00, pagata dalla stessa società preventivamente all’istanza depositata. Sotto l’aspetto burocratico, abbiamo chiesto ancora, in base a quale articolo del vigente regolamento (o di altro regolamento?) , si sia concesso l’uso temporaneo della struttura per un solo giorno alla A.S.D. Libertas Zaccagnini, quando all’art. 9 reg. com. n.11-25/05/11, si indica, quale temporaneo, esclusivamente l’uso per (almeno) un intero anno sportivo e quali siano stati gli orari di concessione e di utilizzo della struttura considerando che in determina non è indicata alcuna fascia oraria come invece prevede l’art.11, punto 4, del regolamento n.11 del 25/05/2011”.

In conclusione viene chiesto all’Amministrazione Comunale se vi sia o meno l’intenzione di avviare una procedura pubblica per la gestione del polivalente di Manno.