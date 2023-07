Ergastolo confermato in appello per Antonio De Pace responsabile del femminicidio di Lorena Quaranta, la studentessa in Medicina uccisa in una villetta di Furci Siculo il 31 marzo 2020, nella prima fase della pandemia.

La Corte d’Assise d’Appello di Messina ha confermato anche il risarcimento per le parti civili, in particolare i familiari difesi dall’avvocato Giuseppe Barba, il Cedav rappresentato dall’avvocata Maria Gianquinto e accogliendo l’appello presentato dall’avvocata Cettina Miasi per l’associazione antiviolenza «Una di Noi».

Fu lo stesso De Pace, infermiere calabrese che all’epoca era fidanzato di Lorena, a chiamare i carabinieri e raccontare cosa aveva fatto dopo aver tentato il suicidio. Anche in primo grado era scattata la condanna all’ergastolo per De Pace. Non riconosciute dai giudici d’appello le attenuanti generiche chieste dalla Procura Generale.