La notizia è ormai stata annunciata: per la prima volta da Roma in giù si svolgerà l’Inter Summer Camp e il luogo scelto è Barcellona P.G., grazie alla lungimiranza e al piglio imprenditoriale di Wonderland Srl.

Direttamente dai locali di via Enna n. 11 a Barcellona P.G., l’Inter Summer Camp è stata presentata ai giornalisti da:

– Domenico Rizzo: CEO Wonderland Srl | Presidente Wonderland Soccer Club

– Stefano Alacqua: Marketing & Event Manager Wonderland Srl | Vice Presidente

Wonderland Soccer Club | Responsabile Inter Summer Camp (Barcellona Pozzo

di Gotto)

– Stefano Martini: Tecnico Inter Summer Camp

– Elisabetta Borghese: Allenatrice Wonderland Soccer Club | Segretario

Wonderland Soccer Club

– Antonio Maimone: Allenatore Wonderland Soccer Club

– Salvatore Ferraro: Allenatore calcio con focus su allenamento portieri

“Per me è un onore ospitare a Wonderland l’Inter Summer Camp. – ha esordito Domenico Rizzo, CEO di Wonderland Srl e Presidente Wonderland Soccer Club – Da quando ho fondato questa realtà, l’obiettivo è sempre stato uno soltanto: offrire il meglio possibile e credo che oggi questo sia successo. Non posso che ringraziare la Fc Internazionale per questa preziosa collaborazione con noi, il mio staff senza il quale nulla sarebbe realizzabile, ma soprattutto i bambini che hanno scelto di essere qui per l’Inter Summer Camp e durante il Centro Estivo. Tra di loro, abbiamo romani, spagnoli, svedesi, ma anche palermitani, oltre ai bambini più vicini logisticamente a noi e questa per me è la soddisfazione più grande: che ci scelgano, anche durante la loro vacanza perché siamo una sana offerta educativa e formativa.

Mi dispiace molto per coloro che avevano chiesto di partecipare, ma non hanno potuto dato che eravamo sold-out già il mese scorso, ma prometto che dal prossimo anno cercheremo di programmare più settimane di Inter Summer Camp per soddisfare la vostra richiesta. Quest’anno – ha concluso Domenico – abbiamo incrementato la nostra offerta con il meglio dello sport e non potevamo avere partner migliori. Spero che il messaggio arrivi a tutta la cittadinanza e sia forte e chiaro: mentre al Nord Italia è del tutto normale avere questa opportunità, per noi (e l’appuntamento di oggi lo conferma) è ancora qualcosa di eccezionale. Ma volevo dirvi che anche noi meritiamo il meglio e lo possiamo ottenere. La nostra offerta su Milano non nasce

soltanto come modo di esportare il nostro format, ma anche come scusa per riuscire a carpire il meglio e proporlo qui da noi per annientare ogni differenza tra nord e sud. La passione, i sacrifici e la volontà sono gli ingredienti fondamentali per garantire alle future generazione una formazione di qualità, come e migliore di quella in atto”.

A fare da eco, è il braccio destro di Domenico Rizzo: Stefano Alacqua, Marketing & Event Manager Wonderland Srl, Vice Presidente Wonderland Soccer Club e Responsabile Inter Summer Camp di Barcellona Pozzo di Gotto.

“L’Inter Summer Camp nasce dall’ambizione, da un obiettivo ben preciso e dalla voglia di rompere gli schemi della convenzionalità settoriale. – chiarisce Stefano Alacqua – Wonderland è un’azienda che sta crescendo, determinata ad ottenere il massimo, valorizzando i propri clienti e non solo. Da quest’anno, molte cose sono cambiate sia internamente che esternamente e per il ruolo che ricopro, vi garantisco che continueranno a cambiare al fine di innovare Wonderland azienda e il settore di riferimento. L’aver siglato questa entusiasmante e virtuosa partnership con Inter, – ha continuato Alacqua – è la piena dimostrazione e conferma di quanto appena detto. Siamo gli unici al sud Italia e godiamo dell’esclusività a livello regionale. Da

responsabile di questo progetto, posso dirvi che sono orgoglioso di averlo gestito e aver ricevuto da parte di Inter la massima disponibilità allo sviluppo dello stesso. Questo è frutto di un egregio lavoro, fatto di relazioni, serietà e voglia di differenziarci”.

Ma le novità a Wonderland srl non finiscono mai e lo annuncia bene il Marketing & Event Manager che continua: “Anche il nostro Wonderland Survivor, evento che per, ben 3 volte di fila, è andato sold-out, fa parte del processo innovativo di prodotti e servizi, è stato un successo strepitoso. Da poco abbiamo lanciato anche i Teen-party Wonderland, ideati e pensati per rispondere alle esigenze dei teenager di oggi e sviluppati sulla base di trend internazionali. Inoltre, prossimamente un nuovo format ‘Un esempio per me’ vedrà ospite una famosissima campionessa olimpica, Alessia Maurelli, che incontrerà i Wonderlini nonché tutta la comunità Barcellonese. Un importante appuntamento che ha ricevuto il placet dell’Assessore alla Cultura e allo Spettacolo Angelita Pino che ha voluto fortemente includere questo evento all’interno del cartellone barcellonese. Non svelo più nulla, ma aspettatevi tanto altro… fidatevi, siamo solo all’inizio!”

Accanto a Wonderland, la rappresentanza Inter con Stefano Martini, il tecnico Inter Summer Camp che sta allenando i ragazzi e il quale ha illustrato i punti di forza di Inter Summer Camp e la sua esperienza appena iniziata in Wonderland.

“Ringrazio Wonderland per averci ospitato e sono felice di rappresentare la prima edizione di Inter Summer Camp al Sud. La giornata tipo dell’Inter Summer Camp è fatta di allenamenti adatti a tutti nella prima parte della giornata e poi nel pomeriggio. Lo spirito dello sport aiuta molto, infatti quello a cui miriamo è certamente impartire i valori dello sport, favorire le amicizie tra i ragazzi e soprattutto l’aspetto ludico.”

Tra le altre novità presentate in conferenza stampa, anche il Wonderland Soccer Club, la nuova squadra di calcio maschile e femminile. Ad illustrare il progetto sono stati Elisabetta Borghese, allenatrice Wonderland Soccer Club e Segretario Wonderland Soccer Club ed Antonio Maimone, Allenatore Wonderland Soccer Club. “Da tifosa dell’Inter e da allenatrice, io sono onorata e felice di poter fare questo tipo di esperienza. – ha affermato Elisabetta Borghese – La passione e l’entusiasmo che mi accompagnano in questo percorso in Wonderland, oggi trova compimento e mi dà la spinta per affrontare la nuova esperienza della Scuola di Calcio in casa Wonderland. Abbiamo fortemente voluto la Scuola Calcio coniugata sia al maschile che al femminile, ci lavoravamo da tempo e se tutto va bene, a settembre si realizza quest’altro sogno”.

“Come diceva Elisabetta, – continua Antonio Maimone – Wonderland è un posto in cui i sogni si realizzano e avviene prima per noi adulti che per i bambini. Questa azienda ci permette di crescere e così come offre il meglio ai ragazzi, lo pensa anche per i suoi dipendenti. Per me è un onore far parte del team, di questo team”.

“Allenare i ragazzi è un privilegio e impartire loro l’idea che adesso il portiere è il primo attaccante, un elemento fondamentale per la squadra, mi rende ancora più felice di riuscire a far parte di questo team.”- ha concluso Salvatore Ferraro.