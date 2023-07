C’è una relazione di consulenza tecnica d’ufficio che riconosce la responsabilità civile di sanitari e presidio di Lipari in merito alla morte della giovane Lorenza Famularo.

La 21enne di Lipari deceduta a causa di una “tromboembolia polmonare massiva” dopo 10 giorni dalla comparsa della sintomatologia ad agosto 2020. Dopo l’archiviazione della Procura di Barcellona e la successiva riapertura del caso da parte del procuratore generale di Palazzo Piacentini, Giuseppe Costa, adesso la relazione di consulenza tecnica d’ufficio, voluta dall’allora presidente del Tribunale di Messina Marina Moleti, mette nero su bianco la responsabilità in merito alla morte della giovane.

A siglare la relazione sono il medico chirurgo Gaetano Signoriello, specialista in Medicina interna e dirigente medico all’ospedale Papardo di Messina, e Giovanni Crisafulli, specialista in Medicina legale e delle assicurazioni. I due medici rilevano che la ragazza «godesse di apparente buona salute e che solo il 12 agosto 2020 avesse cominciato ad accusare una sintomatologia caratterizzata da dolore al collo successivamente propagatosi alla spalla sinistra e difficoltà a respirare con senso di affanno». Le fasi successive ricostruite durante le indagini certificano che alle 23 Lorenza si recò con un’amica al Pronto soccorso dell’ospedale di Lipari, ma «non fu accettata dall’infermiere addetto al triage, che le consigliò di recarsi presso la locale Guardia medica». Non solo: «Omise arbitrariamente la registrazione della paziente e la successiva valutazione dei parametri vitali, propedeutici alla visita medica».

Dalla omessa accettazione al pronto soccorso, secondo i due periti del tribunale ne sarebbe derivata un condizionamento “in negativo” di tutta la vicenda. Se infatti ammettono che la sintomatologia rappresentata il 14 agosto quando per la prima volta accusò i fastidi, “difficilmente avrebbe potuto portare ad una diagnosi precoce di embolia polmonare, purtuttavia – spiegano- avrebbe potuto consentire l’attivazione di un percorso diagnostico terapeutico con successivo follow-up che, visto anche il periodo di sopravvivenza senza terapia avrebbe potuto consentire di formulare la diagnosi corretta”.

In generale secondo i due professionisti “una gestione sanitaria diversa avrebbe potuto garantirle chance maggiori sia per la diagnosi e quindi per la sopravvivenza”.