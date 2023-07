Versa in gravissime condizioni il 32enne che questa mattina, intorno alle ore 7,30, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, sulla SS113, in prossimità di contrada Marotta, nei pressi del bivio che conduce alla frazione marinara di San Giorgio di Gioiosa Marea.

Dopo essere stato trasportato in codice rosso all’ospedale Barone Romeo di Patti, il giovane centauro, politraumatizzato, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per l’asportazione della milza. Riscontrate anche fratture alle gambe e un importante trauma cranico per il quale è stato intubato e trasferito in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo in coma.

La situazione risulta essere critica. Sul fronte dell’indagine dell’incidente, spetterà ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Patti e ai Carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea comprendere cosa sia realmente accaduto questa mattina in contrada Marotta.