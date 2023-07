Assolti tutti gli imputati nel processo di primo grado al Tribunale di Patti a carico di due militari della Guardia Costiera ed un imprenditore.

Il collegio giudicante ha assolto, perché il fatto non sussiste, l’ex responsabile dell’ufficio locale marittimo di Capo d’Orlando Salvatore Scilipoti, Giuseppe Puglisi, componente dello stesso ufficio e Luciano Cambria, titolare di un lido balneare sul lungomare Andrea Doria.

Le accuse erano riferite a verifiche condotte nell’estate del 2013 su strutture balneari del litorale di Capo d’Orlando.

Scilipoti, difeso dall’avvocato Fabio Repici, era accusato di corruzione per atti contrari a doveri d’ufficio per aver omesso, secondo l’accusa, la denuncia di occupazione abusiva di area demaniale da parte di Cambria, difeso dall’avvocato Carmelo Occhiuto, in cambio di qualche regalo.

Ma Scilipoti era anche accusato di rivelazioni di segreto d’ufficio in quanto avrebbe informato il titolare del lido dell’esposto di un cittadino da cui avevano avuto origine le indagini.

Inoltre, in concorso con Giuseppe Puglisi, militare in servizio presso lo stesso comando, difeso dall’avvocato Patrizia Terranova, dovevano rispondere anche di rifiuto di atti d’ufficio per non aver proceduto al sequestro della struttura balneare.

Il collegio del Tribunale di Patti ha decretato l’insussistenza dei fatti, anche in relazione alle accuse nei confronti di Scilipoti di rivelazione di segreto d’ufficio, in merito a controlli in altri lidi balneari e millantato credito per il presunto aiuto in un esame per il conseguimento della patente nautica.

I tre imputati sono stati così assolti.