Disavventura per una turista di 36 anni, originaria di Faenza, che alle 5 era uscita per un’escursione ad Alicudi e si è ritrovata ferita in un’area tra i rovi. La donna ha lanciato l’allerta attraverso un’App.

A sua volta, il 118 – ricevuta la segnalazione – ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico, intervenuto sul posto con due tecnici a bordo di un elisoccorso. Una volta atterrati, hanno raggiunto la ferita che è stata recuperata, ristorata e condotta alla guardia medica per le Rue del caso.

Da Catania si era alzato in volo anche l’elicottero AW 139 “VF 145” in servizio presso il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco.