Una ragazza di 18 anni, incinta al settimo mese di gravidanza, è rimasta coinvolta in un incidente stradale ieri sera a Santa Teresa di Riva.

Viaggiava in sella ad uno scooter Piaggio Liberty condotto dal suo fidanzato, un 17enne, sul lungomare Paolo Borsellino, quando è avvenuto lo scontro con una moto sulla quale si trovavano altri due ragazzi. Tutti e quattro sono finiti sull’asfalto all’altezza di piazza Marina Militare Italiana. Ad avere la peggio sono stati i due futuri genitori ch,e secondo una prima ricostruzione della dinamica, mentre viaggiavano in direzione Messina hanno effettuato una manovra di svolta verso sinistra, per raggiungere il parcheggio sul lato opposto davanti la piazza.

Proprio in quel momento è arrivata una motocicletta Zontes 125 cc che, per evitare di tamponare contro l’auto che la precedeva, avrebbe effettuato un sorpasso finendo però per scontrarsi con il Liberty. Traumi meno gravi per il minorenne che conduceva la moto e una ragazza 14enne che si trovava con lui. Immediati i soccorsi del 118 che hanno prelevato il 17enne e lo hanno portato al Policlinico di Messina con la sospetta frattura del femore sinistro, ferite lacero-contuse ad una coscia ed escoriazioni varie. Mentre la fidanzata è stata subito presa in carico dai sanitari dell’ospedale di Taormina. Sempre al Sirina sono stati portati anche gli altri due feriti. Sul posto Polizia locale e i Carabinieri che hanno regolato al circolazione ed effettuato i rilievi.