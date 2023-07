L’Asd Amatori Sant’Agata, nonostante le temperature torride, realizza prestazioni spettacolari ed esordisce nel Grand Prix Provinciale 2023 conquistando due primi posti di categoria con le atlete Maria Stella Fazio e Giulia Amata e un secondo posto di categoria con Tiziana Oddo.

Le tre atlete santagatesi continuano a mietere successi portando alto il nome di Sant’Agata Militello anche in ambito provinciale. “È stata una gara impegnativa e selettiva”, hanno affermato al termine delle loro performance all’unisono le tre atlete che sono state premiate dall’assessore allo Sport del comune di Furci Siculo.

Le sportive precisamente hanno preso parte al 4° TROFEO S. MARIA DEL ROSARIO – VOGLIA DI ANDARE-,FURCI SICULO , svoltosi domenica scorsa e organizzato dalla PODISTICA MESSINA.

La manifestazione era inserita in Calendario Territoriale FIDAL 2023, valevole come Campionato Provinciale Master Individuale e come I prova del Trofeo Sportado. A renderla ancora più difficoltosa le roventi temperature. Nonostante le difficoltà, le atlete hanno conquistato il podio.