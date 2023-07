Stagione estiva e consigli per la salute degli occhi.

Il Lions Club Capo D’Orlando, presidente dott. Orazio Renato Longo, insieme al Leo Club Capo d’Orlando, presidente dott. Carmelo Scafidi, aderiscono alla campagna “La Prevenzione non va in vacanza” promossa dalla sezione Italiana dell’Agenzia internazionale Prevenzione della cecità (IAPB ), supportati dalla Rete Civica della Salute.

La nuova UNITA’ MOBILE OFTALMICA donata recentemente dai Lions Sicilia all’UCI (Unione Ciechi Italiani) Regione Sicilia sarà presente in alcune piazze tra Brolo, Porto Marina di Capo d’Orlando e Gliaca di Piraino, per offrire controlli oculistici gratuiti a bambini (dai 4 anni in su) e adulti e dare informazioni per fare prevenzione estiva anche al mare.

Le Amministrazioni Comunali di Brolo e Piraino e la Direzione del Porto Turistico di Marina di Capo d’Orlando hanno ricevuto i ringraziamenti delle associazioni..