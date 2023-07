Non dà cenni di voler finire il periodo d’oro del 29enne di Naso Vincenzo Triscari: dopo la medaglia d’oro ed il titolo di campione d’Europa ottenuto in Slovenia l’11 giugno scorso, stavolta il nasitano festeggia un altro strepitoso risultato personale, laureandosi campione italiano di Fossa Universale.

Nel 2014 Triscari aveva conquistato il titolo Allievi, nel 2021 quello a squadre, ora arriva il tris, con il campionato italiano assoluto di tiro al volo disputato in Umbria. Continua ad inanellare successi il cecchino di Naso, che a Massa Martana ha messo a segno un imbattibile punteggio di 197 su 200.

Già il mese scorso il 29enne cecchino nasitano si era guadagnato la sua prima convocazione nella Nazionale da parte del Commissario Tecnico Sandro Polsinelli per il 50° Campionato d’Europa di Tiro al Piattello, specialità Fossa Universale. Ora la nuova chiamata, per i mondiali di Spagna che si disputeranno ad Avila nella prima settimana di agosto.

Un altro straordinario risultato per Triscari, che continua ad inanellare successi: dopo i titoli italiani, adesso, arrivano anche quelli internazionali. «Voglio ringraziare la mia società, una famiglia per me – ha commentato Triscari –, tutti i miei sponsor, che mi aiutano a sostenere la mia passione, la mia famiglia, che si sacrifica per sostituirmi a lavoro, la mia ragazza Federica, che fa di tutto per rendermi sereno ed infine la Federazione Italiana Tiro a Volo ed il ct Sandro Polsinelli per la fiducia e la convocazione per il campionato del mondo in Spagna… grazie!».