“Siamo qui per dare una mano al Consorzio Autostrade Siciliane a rilanciarsi sia sul terreno dell’efficienza che sul piano della legalità e della trasparenza. Abbiamo posto una serie di valutazioni che riguardano la capacità di dotarsi di un nuovo apparato amministrativo per rompere incrostazioni che condizionano pesantemente il presente.

Dobbiamo prendere atto che il Cas è una delle società strategiche della Regione, parliamo di oltre un miliardo di investimenti previsti per i prossimi anni nella rete di infrastrutture di questa terra, per cui dotarsi di una struttura in grado di garantire trasparenza ed efficienza è la sfida alla quale non possiamo sottrarci”.

Lo ha detto il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, intervenendo a Messina, nella sede del Cas dove si sono svolte le audizioni con i vertici del consorzio e con l’assessore regionale per le Infrastrutture Aricò.

“Siamo qui per manifestare l’attenzione e l’esercizio di una vigilanza permanente nei confronti di questa società – ha aggiunto il presidente Cracolici – per la prima volta la commissione è nella sede di un’azienda partecipata, vogliamo dare sostegno agli amministratori che devono perseguire obiettivi di trasparenza e costruire le condizioni di una collaborazione, ma con il massimo rigore, perché le procedure di gara devono essere vere e non sistemi surrettizi da affidare a qualche amico, per agire nell’interesse di tutti i cittadini onesti”.