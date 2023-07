Un vero e proprio successo il Rioni Cup 2023. Un evento sportivo che ha visto sfidarsi, in partite di calcetto, i rioni di Santa Lucia del Mela. Eppure la vittoria più grande di questo torneo è stata un’altra: i 346,50. euro raccolti per donare al Polo Sportivo luciese un defibrillatore.

Un’iniziativa questa nata dal cuore generoso dell’Assessore Benedetto Merulla e che adesso, a torneo finito, continuerà in seno alla Juventus Club di cui è Presidente.

Il Rioni Cup ha visto trionfare contrada Serri che è stato il 1° classificato. Subito dopo Timpanara 2° classificaro; al terzo posto Pattina, mentre 4° classificato Piazza Milite Ignoto/Facciata. Ad essere premiato come miglior giocatore Mario Cambria (Serri), mentre come miglior portiere Leonardo Burrascano (Piazza/Facciata) e come capocannoniere sempre Mario Cambria (Serri).

Terminato un torneo si inizia già a lavorare per quello successivo: l’amministrazione targata Sciotto sta lavorando per un torneo giovanile nel campo di calcio a 5. L’assessore Benedetto Merulla spiega che si tratta di una competizione che ha l’intenzione di richiamare società importanti che lavorano con settori giovanili. L’intento principale è comunque quello di portare gente a Santa Lucia del Mela affinché quel binomio perfetto sport-turismo

che si sta creando continui a generare feedback sempre più positivi per la cittadina. Uno sport quindi non fine a se stesso ma che serve per portare avanti iniziative sociali e culturali.