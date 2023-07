Monforte San Giorgio – Anche il Consiglio Comunale di Monforte ha deciso di non approvare la proposta ad oggetto “Adesione del Comune di Monforte San Giorgio alla costituenda società a partecipazione mista pubblica-privata ‘MESSINACQUE S.P.A.’, per la gestione del servizio idrico integrato dell’ATI Messina.”.

La proposta è stata votata all’unanimità dal Civico Concesso Monfortese.

La maggioranza consigliare costituita dal gruppo Monforte Futura ha prodotto un documento, che ha costruito dichiarazione di voto, nel quale hanno ripreso i punti fondamentali che li hanno portati a dire no. Innanzitutto citano una riunione nella quale i sindaci della fascia tirrenica avevano già espresso la loro perplessità. Poi approfondiscono la questione anche da un punto di vista economico. “La cosa, secondo noi più inaccettabile -si legge- è il nascondersi dietro la necessità di rispondere alle direttive ed alle linee guida che la comunità europea ci chiede: imponendoci delle forme di gestione già dimostratesi fallimentari, vedi le varie ATO in giro per la Sicilia. Considerando la frammentarietà gestionale esistente un freno all’operatività richiesta dall’Europa, per poter portare a termine gli interventi infrastrutturali finanziati, nel rispetto delle scadenze assegnate all’ormai famoso PNRR. si chiede alle istituzioni sovracomunali un rafforzamento della capacità di governance e organizzative, pagando come contropartita la libera determinazione dei cittadini e dei consigli comunali che li rappresentano. Riteniamo altresì che proprio dalle differenti peculiarità territoriali bisognava partire per una programmazione e una progettazione integrata degli investimenti sulle infrastrutture, che andava affrontata già da qualche anno e che ci doveva oggi trovare pronti.”

Contrario anche il gruppo di opposizione: “Motivazioni di carattere storico ci vengono alla memoria in quanto siamo tutti memori del fallimento rappresentato dalla precedente gestione ATO rifiuti che porto ad un spropositato aumento della tassazione a carico dei cittadini a fronte di un servizio totalmente inadeguato. Siamo certi -hanno dichiarato -che questa nuova modalità di gestione penalizzerà proprio i piccoli centri. Reti idriche vecchie, personale insufficiente, siccità sempre più frequente: queste sono le problematiche che la nostra comunità deve affrontare giornalmente.

Come puo’ una gestione pubblico-privata, che avrà la sede lontano dal n territorio, lontana dai ns. bisogni, offrire un servizio idrico decente? Nel nostro comune il servizio idrico viene gestito con efficienza garantendo la manutenzione delle reti idriche e il controllo delle falde riuscendo in tempi reali a far fronte a guasti. Il Consiglio Comunale deve adottare le proprie scelte nell’interesse dei cittadini, assumendosi ogni responsabilità per le scelte fatte. Alla luce di quanto esposto esprimiamo il voto contrario alla proposta in esame”.

Nella stessa seduta di Civico Consesso sono stati votati come capogruppo rispettivamente di maggioranza e opposizione Trovato A. e Vianni A.

A fare parte della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari sono invece Catanese M. per la maggioranza e Merlino F. per l’opposizione. È stata anche nominata la commissione elettorale comunale. Ne fanno parte Da Silva F. e Gringeri S. per la maggioranza, mentre per l’opposizione Polito A.