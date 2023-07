Un imprenditore originario di Mistretta ma residente da anni a Capo d’Orlando è rimasto gravemente ferito dopo una caduta da cavallo.

La caduta pare si sia verificata nel Comune di Torrenova.

Sul posto un’ambulanza del 118 che, dopo le prime cure, viste le gravi condizioni, ha allertato l’elisoccorso che è atterrato a Rocca di Capri Leone.

Il ferito è stato trasportato a Messina e sembra, dalle prime indiscrezioni, che le sue condizioni siano gravi.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo non sarebbe riuscito a montare in sella perché il cavallo si è imbizzarrito e lo ha trascinato. Quando l’uomo è riuscito a sganciarsi, l’equino lo avrebbe anche scalciato. A quanto si apprende, l’uomo è stato sedato in coma farmacologico per il trasporto in elisoccorso.