È stato presentato ieri sera, presso il “Salotto d’Argento” di Piazzetta Apollo a Brolo, il programma del cartellone “L’Estate è qui“, alla presenza del Sindaco Giuseppe Laccoto, dell’Assessore Comunale al Turismo Cono Ricciardello, degli altri componenti della Giunta Carmelo Ziino, Tindara Fioravanti e Cono Condipodero, e di alcuni dei Consiglieri Comunali.

Il primo cittadino Laccoto ha affermato che si tratta di un programma di ampio respiro, che abbraccia tutte le età e diverse location, tra cui il borgo storico, la Villa Comunale, il lungomare e le frazioni. Il Sindaco ha sottolineato che sono giunti dei contributi dalla Regione, ma soprattutto da privati e imprenditori locali, i quali hanno contribuito al concerto di Giusy Ferreri, l’evento clou dell’Estate a Brolo in programma il 15 Agosto.

“Si tratta di un programma variegato, che spero soddisfi non solo i nostri cittadini, ma anche sia un momento di attrazione per i turisti e per tutti i cittadini dell’hinterland – afferma il Sindaco Laccoto -. Abbiamo fatto uno sforzo come Amministrazione, che non è uno sforzo a sé, ma anche conseguente all’opera di riqualificazione degli spazi pubblici, in una visione complessiva di rilancio del nostro paese e del nostro territorio. Spero che questo programma soddisfi le esigenze di tutti, sia dei giovani che dei meno giovani”.

Il 30 Luglio ritorna la tradizione con il Galà del Gelato, a cura dell’Associazione Carristi e che si svolgerà sul Corso Vittorio Emanuele. Dal 3 al 5 Agosto si terrà il Festival del Jazz – Brolo Doc Festival, presso il Lungomare e la Villa Comunale. L’8, il 9 e il 10 Agosto sarà la volta dell’evento “Note Gustose“, organizzato dall’Associazione Pro Loco Brolo; il 9 sarà presente il comico Sasà Salvaggio, mentre il 10 si esibiranno la Kilimangiaro Band e diversi Artisti di Strada. L’11 Agosto viene riproposto il Carnevale Estivo, con l’Associazione Carristi, mentre il 12 ci sarà il Flash Mob Tango Argentino. Il 15 Agosto il clou sarà rappresentato dal concerto di Giusy Ferreri alle ore 21:30, presso il Lungomare, e a conclusione si svolgerà lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Tra gli altri appuntamenti il 17 è prevista la Festa dell’Oro Verde e il 26 in programma ci sarà lo spettacolo “Sicilia Cabaret” con i comici Matranga e Minafò.