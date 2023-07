Anche la Polizia Municipale di Messina completa il percorso di digitalizzazione, dotando i propri accertatori di smartphone e stampanti portatili per le sanzioni al Codice della Strada e non solo.

«Oggi insieme all’assessore Roberto Cicala e al servizio CED, abbiamo fatto visita al comando di Polizia Municipale per vedere una dimostrazione dell’intero processo e verificare di persona che tutto fosse a posto per dare il via al nuovo processo di digitalizzione che rende sempre più il comune di Messina tecnologico ed al passo con i tempi – spiega il sindaco Federico Basile-. Oltre a velocizzare le attività, eliminare gli errori, la digitalizzione consente un risparmio per l’ente poichè non sono necessarie più le figure di data-entry, cioè di quelle persone che erano addette a trasformare da analogico (multa su carta) in digitale (registrare nel database), e anche delle figure che si occupavano di verificare i pagamenti poichè si è passati anche al sistema innovativo di PagoPa, quindi abbinamento automatico del pagamento e rendicontazione rapida».

E’ stato anche istituito un portale WEB per il cittadino (https://messina.comune-online.it/web/polizia-locale), dove collegandosi con SPID, è possibile verificare i propri verbali, pagare e visualizzare in tempo reale la propria situazione di multe ricevute e/o da pagare/pagate.