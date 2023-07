È scomparso dopo aver combattuto contro una letale malattia che non gli ha lasciato alcuna via di scampo il prof. Natalino Cutrupia, 69 anni, veterinario e docente in pensione dall’età di 67 anni dopo avere prestato servizio all’istituto Tecnico Agrario di Caronia, nel quale ha insegnato per oltre vent’anni formando ed erudendo intere generazioni di studenti.

Proprio i suoi ex allievi, sgomenti e addolorati, appresa la notizia della sua dipartita, hanno voluto manifestare tutto il loro dolore, il loro affetto per un professore eccezionale che rimarrà per sempre nei loro cuori. Tanti i messaggi di cordoglio giunti. Eccone alcuni:

“Caro Prof. arriva la notizia che mai avremmo voluto, Lei meriterebbe le parole più belle del mondo quelle che amava dire ai suoi alunni e che insegnava loro”.

Ed ancora scrive una mamma : “Oggi vorrei poter raccogliere tutti i suoi pensieri e parole verso mio figlio e gli altri alunni e fare un post bellissimo che faccia da cornice al suo ricordo prezioso, ma molte volte le parole non bastano per cui accetti il mio pensiero sgrammaticato e forse troppo semplice per farle sapere che ci mancherà tantissimo. Non sempre si incontrano Prof come Lei, l’amico dei giovani il loro complice custode di mille segreti un Prof che faceva riflettere e sorridere,le dico grazie per aver corretto senza invadenza gli errori di mio figlio con discrezione e con la severità di un Insegnante che amava il suo lavoro. Sapeva leggere dentro gli animi dei suoi alunni che oggi sono sgomenti ,in classe il suo umorismo faceva da padrone alle sofferenze che c’erano all’esterno.”

“Per più di 20 anni – scrivono i ragazzi- ha scelto l’Istituto Agrario di Caronia e nonostante avesse avuto modo di vari trasferimenti non ha mai accettato voleva concludere la sua missione perché questo era per Lei la Scuola una “Missione” proprio lì è così è stato. Le sue materie Chimica, fisica, zootecnia, economia agraria, trasformazione dei prodotti, ecologia che amava e faceva amare. Grazie Professore di tutto. I suoi alunni”.

Gli studenti molto provati, insieme ai docenti e alla dirigente scolastica, hanno intenzione di realizzare una targa in memoria dell’amato professore da collocare all’interno dell’istituto con la scritta: “Il nostro girasole sarà, che ad ogni stagione ci accompagnerà. I suoi alunni”.

Ai familiari del Prof. Natalino Cutrupia il cordoglio sincero della nostra redazione