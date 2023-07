Intervento congiunto da parte della Guardia di Finanza della tenenza di Sant’Agata Militello e degli uomini della Guardia Costiera dell’Ufficio Circondariale Marittimo santagatese che, nei giorni scorsi, hanno sequestrato circa 100 kg di pesce di vario tipo.

All’interno di un mezzo di una ditta operativa nel commercio di prodotti ittici sono stati rinvenuti cassette contenenti vario genere di pescato fresco, totani, calamari, orate, sarde, pesce spada già in porzioni ed anche del novellame.

Non trovando riscontro dei quantitativi di pesce rinvenuti nei documenti di accompagnamento, i militari hanno quindi contestato la mancata tracciabilità del prodotto, elevando a carico del trasportatore, un 60 enne, sanzioni amministrative per circa 3 mila euro, comprese quelle previste per la commercializzazione del novellame.

Sul posto anche il personale del dipartimento di prevenzione dell’Asp. Il prodotto ittico posto sotto sequestro, ritenuta la dubbia provenienza, è stato quindi trasferito presso un impianto specializzato della zona per la successiva distruzione.