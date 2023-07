Per non dimenticare uno degli immortali più illustri, Paolo Borsellino, il prossimo 19 luglio, nell’aula consiliare del Comune di Capo d’Orlando, si svolgerà un incontro per la seconda “giornata degli immortali”.

Nel giorno del 31esimo anniversario della strage di Via D’Amelio a Palermo l’associazione “CapoVerso” ha organizzato un convegno che verrà moderato dal presidente del sodalizio giovanile Riccardo Calanna.

Dopo i saluti istituzionali affidati al Sindaco Franco Ingrillì, all’assessore alle politiche giovanili Carmelo Galipò ed al presidente del Consiglio Comunale Cristian Gierotto interverranno i relatori.

Saranno il docente di storia e filosofia Professor Luciano Armeli Iapichino, il presidente dell’ACIO Sarino Damiano, la presidente dell’ANPI sezione Capo d’Orlando/Nebrodi Oriana Civile ed il presidente dell’associazione giovani avvocati sezione di Patti Fabrizio Ribaudo.