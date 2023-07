Mattinata caldissima, non solo per le alte temperature, per tutti gli automobilisti impegnati nel transito tra Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore a seguito della Chiusura del Ponte Termini, sulla SS113, che sovrasta il Torrente Patrì.

Intorno alle 11 si è proceduto alla chiusura dell’infrastruttura da parte dell’Anas. Com’è noto la Statale è attraversata anche da mezzi pesanti e, complice forse un mancato raffronto con la Polizia Locale, il traffico ha subito forti rallentamenti. Le bretelle, realizzate gratuitamente dalla ditta Torre, sono state poi aperte dopo l’intervento del sindaco di Terme Vigliatore, Bartolo Cipriano. Bretelle che chiuderanno nelle ore notturne dalle 21 alle 7 ma che comunque serviranno a far defluire un traffico veicolare cui non resta che il lungomare tra Cantoni e Marchesana e l’Autostrada A20.

Un autentico caos per i mezzi pesanti che dovranno raggiungere Terme Vigliatore e il cui peso è superiore alle 3,5 tonnellate. Vista la chiusura dello svincolo in entrata verso Palermo, per loro passare dall’autostrada significherà entrare sulla A20 dirigendosi verso Messina, uscire al casello di Milazzo e riprendere l’autostrada fino a Falcone.