Messina – Nuove nomine in seno all’Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela. S.E. l’Arcivescovo Giovanni Accolla ha provveduto a nominare il sac. Fabio Cattafi, Amministratore parrocchiale della Parrocchia Santi Andrea e Domenico in Sant’Andrea e Rapano a Rometta. Don Fabio Cattafi pochi mesi fa era stato già nominato Amministratore parrocchiale a Rometta Marea.

Padre Domenico Greco sarà Amministratore parrocchiale della Parrocchia San Pietro in Panarea, della Parrocchia San Vincenzo Ferreri in Stromboli, della Parrocchia San Bartolomeo in Stromboli e della Parrocchia San Vincenzo Ferreri in Ginostra sempre a Stromboli.

Padre Domenico Mirabile sarà Amministratore parrocchiale della Parrocchia San Carlo Borromeo e Spirito Santo in Bafia a Castroreale, mentre Don Vincenzo Otera Amministratore parrocchiale della Parrocchia Santa Domenica in Protonotaro a Castroreale.

Padre Augusto Abbratozzato è stato nominato Vicario parrocchiale della Parrocchia SS. Annunziata in Villaggio Annunziata a Messina. padre Mario Isgrò sarà invece Vicario parrocchiale della Parrocchia San Vincenzo Ferreri in Stromboli.