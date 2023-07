Dopo lo stop improvviso, dovuto alla presentazione di un ricorso al Tar, in merito alla nuova gara d’appalto per la gestione della Residenza Sanitaria Assistita pattese, qualcosa sembra essersi sbloccato nell’iter per la realizzazione dell’ospedale di Comunità e la riapertura della RSA di Case Nuove Russo, chiusa oramai da più di un anno e trasferita temporaneamente a Messina.

Infatti, l’ingegnere Sebastiano Mazzeo, incaricato dall’Asp, ha redatto il progetto esecutivo per un importo superiore i 3 milioni di euro, il cui incartamento, è stato già approvato in linea tecnica.

L’ospedale di comunità, quindi, sarà realizzato nei locali di Case Nuove Russo di proprietà dell’Asp, sede anche della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA). Nello specifico, la nuova struttura ospedaliera, sarà realizzata, su un piano sopraelevato del fabbricazione esistente, per un’aria coperta di circa 1300 mq e, inizialmente, i posti letto, saranno venti. Il piano terra, sede della RSA, sarà oggetto di interventi di adeguamento alle normative vigenti. Verranno sostituiti gli infissi, e apportati i lavori per il rifacimento dell’impianto elettrico e la climatizzazione di tutti gli ambienti. Saranno, inoltre, collocati dei nuovi arredi e le apparecchiature necessarie per il corretto funzionamento e la fruizione della struttura pubblica.

Questi interventi consentiranno di riportare a Patti la struttura sociosanitaria residenziale dedicata ad anziani non autosufficienti e disabili che necessitano di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa a tempo pieno.

“Si sta procedendo secondo i tempi che l’Asp aveva dato – ha affermato il sindaco di Patti Gianluca Bonsignore. Questo ci lascia ben sperare che nel corso del prossimo anno, si possano completare i lavori della sopraelevazione che andrà ad ospitare l’ospedale di comunità. Eseguiti questi interventi, si potrà effettuare la sistemazione dei locali al piano terra, in modo da poter far tornare a Patti la RSA”.

Finalmente, arrivano buone notizie per il ritorno a Patti di un servizio fondamentale per l’assistenza sanitaria a servizio di tutto il comprensorio nebroideo.