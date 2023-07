Si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 18:30, presso la Sala Giovanni Paolo II di Rocca di Capri Leone, un incontro con i tecnici per tutte le informazioni sulla Comunità Energetica Rinnovabile (CER).

Il Comune incontrerà i cittadini e le imprese, allo scopo di costituire insieme la CER; interverranno nel dibattito il Sindaco di Capri Leone e Deputata Regionale On. Bernadette Grasso, la Dott.ssa Giusi Maniaci, l’Ing. Massimo Miraglia (Energy Manager), e l’Ing. Sebastiano Calcò.

Questo appuntamento dà seguito a quello avvenuto lo scorso 10 Marzo, sempre nella stessa location, dove si era parlato di “Comunità energetiche in Sicilia – Quali prospettive” con l’organizzazione affidata al Gal Nebrodi Plus. Avevano preso parte a questo incontro, oltre al Sindaco Bernadette Grasso, il Presidente del Gal Nebrodi Plus Francesco Calanna, il Dott. Giovanni Rovito, Commissario straordinario IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) di Messina, l’Ing. Francesco Casamento, energy manager in diversi Comuni, e il Dott. Domenico Santacolomba, Direttore del servizio di pianificazione e programmazione energetica – Dipartimento Energia Regione Siciliana. Il Presidente del GAL Calanna aveva sottolineato che le comunità energetiche permettono da un lato di creare un contatto diretto con il cittadino, mentre dall’altro lato il cittadino diventa un soggetto attivo. La Comunità Energetica è un’Associazione con una personalità giuridica a sé stante, è un’Associazione semplice che di norma deve essere presieduta dal Sindaco; il protocollo di rete dovrà essere sottoscritto da tutti i Comuni, in quanto le comunità energetiche che si formano devono entrare in rete.