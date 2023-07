La Saracena Volley, dalla prossima stagione, cambia location e si trasferisce a Patti. Il team nebroideo del presidente Luca Leone, dopo sei anni di permanenza nella Palestra comunale di Brolo, disputerà le gare interne al Palasport Tino e Renzo Serranò di Case Nuove Russo.

Nel ringrazia il comune di Brolo per l’eccellente ospitalità, con un particolare ringraziamento al vice sindaco Carmelo Ziino, da sempre vicino e sempre disponibile ed efficiente, la società di pallavolo, estende i ringraziamenti anche alla Ricc Volley e tutta la famiglia Ricciardello, per la disponibilità di questi anni, con l’impegno di proseguire la collaborazione sportiva in ambito giovanile, con la finalità comune di crescere giovani atleti.

Ai nastri di partenza, per il terzo anno consecutivo, nel campionato di Serie B2 femminile, la società messinese, accogliendo il desiderio diffuso di riportare la pallavolo in città, ha scelto di tornare a disputare gli incontri casalinghi a Patti. Non si tratta di una novità, infatti, già in passato, la Saracena Volley aveva fatto base al Palasport “Serranò”.

In attesa di formalizzare l’iscrizione alla prossima stagione, la società è già al lavoro per allestire un roster competitivo, al fine di disputare un campionato da protagonista. L’obiettivo della dirigenza, è quello di ben figurare, puntando ad amalgamare un gruppo, che possa crescere gettando delle basi solide per il futuro. Per questo motivo, si punta a creare una rosa che affianchi giovani atlete promettenti a giocatrici di esperienza. Inoltre, la società di volley, è disposta ad accogliere qualunque contributo che arriverà dal comprensorio, affinché, possa crearsi un sodalizio compatto e che sia espressione del territorio. Una squadra che raccolga l’affetto degli amanti del territorio, ma anche di tutti gli appassionati di sport.

L’inizio del campionato, è fissato per il 7 e 8 ottobre e, come lo scorso anno, il girone che vedrà impegnata la Saracena, sarà composto da 14 squadre siciliane e calabresi.

“Il nostro obiettivo è quello di puntare a fare bene tornando a giocare a Patti, un campo che ben conosciamo, perché ci ha ospitato in passato -hanno affermato i dirigenti della Saracena Volley-. Le forze che stiamo mettendo in campo sono un segnale importante, per onorare la piazza di Patti, da sempre legata allo sport che conta” .

In questo contesto, si inquadra anche l’impegno per la gestione dei campi di Beach Volley sull’arenile di Marina di Patti, dove saranno svolte delle attività legate al mondo della pallavolo con tecnici federali.