I Consiglieri Comunali, del “Gruppo Ficarra Bene Comune”, chiedono l’inserimento, alla prima adunanza utile del Consiglio Comunale, della mozione d’indirizzo avente ad oggetto la ricontrattualizzazione del personale dipendente da part time a full time e la stabilizzazione del personale ASU con copertura finanziaria per l’adeguamento dell’orario e l’attivazione del tavolo sindacale.

Secondo i consiglieri Pizzino Maraffa e Sciacca il personale dipendente part-time a 24h settimanali , ex contrattista, presente nella dotazione organica del Comune di Ficarra, rappresenta oramai la totalità della forza lavoro dell’Ente.

L’attuale dotazione organica, come attestata con deliberazione di G.M. n. 97 del 01/06/2023 ed avente ad oggetto “P.I.A.O. 2023-2023 – Fabbisogno del personale e contestuale ricognizione della dotazione organica” , è quantificata in numero 5 dipendenti a tempo pieno a 36 h settimanali (di cui un’unità prossima alla pensione) e numero 19 dipendenti full-time a 24h e di cui una a 20h settimanali.

Inoltre, sempre secondo i consiglieri di opposizione, il costo dei 18 dipendenti a 24 ore settimanali ex articolisti, è per l’80% a carico della regione Siciliana, oneri compresi e pertanto per il solo 20% sul Bilancio Comunale.

Secondo Pizzino, Maraffa e Sciacca, dal 2015 ad oggi, sono andati in pensione circa 24 dipendenti di full-time ed a totale costo sul Bilancio Comunale, con un risparmio per le casse comunali per centinaia di migliaia di euro, in quanto risorse non più impegnate e previste nel corrente bilancio comunale.

Risultano, secondo il “Gruppo Ficarra Bene Comune”, in utilizzo al Comune di Ficarra, numero 5 lavoratori in Attività Socialmente Utile, i quali oramai sostituiscono in toto le mansioni ed il lavoro dei dipendenti andati in pensione, soprattutto nei servizi esterni , ai quali , non si applica da tempo, il principio del “supporto”, ma della sostituzione del personale di ruolo.

La minoranza sostiene che attualmente per le carenze di organico e di ore settimanali aggiuntive al part-time, il Comune risulta chiuso ai servizi ed all’utenza nelle ore pomeridiane, in un periodo molto prolungato e popolato, quale quello dei mesi di luglio ed agosto, arrecando non pochi disservizi alla popolazione e maggiore carico di

lavoro ai dipendenti.

Per questo l’opposizione chiede: