Castell’Umberto – Si terrà domani sera alle ore 21:30, presso la Villa Comunale “Sandro Pertini” di Castell’Umberto, la presentazione del romanzo “Invictus” dello scrittore galatese Cristiano Parafioriti.

Il volume narra le vicende belliche del giovane contadino siciliano Ture Di Nardo, detto “Pileri“, strappato alla sua famiglia e alla sua donna dalla chiamata alle armi durante la Seconda Guerra Mondiale; Di Nardo venne chiamato al fronte e poi spedito sulle rive del Don insieme agli alpini, con una drammatica odissea del suo ritorno in Sicilia, in cui dovrà affrontare prove terribili come Ulisse.

All’illustrazione del romanzo “Invictus” prenderanno parte, oltre all’autore Cristiano Parafioriti, il Sindaco di Castell’Umberto Avv. Veronica Maria Armeli e la Prof.ssa Rosalinda Lo Presti Costantino, che dialogherà con lo scrittore. Questo romanzo storico riporta alla luce una storia vera, rimasta custodita nel cuore del suo protagonista per settant’anni; la forza di un uomo, spinto dall’amore, e capace di resistere e reagire alla sconfitta di un’intera armata. Infatti Ture Di Nardo seguirà le sorti dell’ARMIR, nella più grande disfatta militare italiana del XX secolo.