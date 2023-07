Il bellissimo paese di Spadafora ha festeggiato il proprio Patrono San Giuseppe in una delle feste tradizionali più sentite.

Come ogni anno è stata allestista la fiera mercato sul lungomare, montati numerosi stand espositivi, luminarie, giochi e giostre. La festa patronale, molto suggestiva e rara nel suo genere, si è conclusa ieri con la processione del Santo Patrono portato a spalla dalle magliette bianche.

La statua di San Giuseppe, ornata di fiori, è stata condotta per le vie del paese, in mezzo alle autorità civili e religiose, alla folla dei fedeli e alla banda musicale. Poi la benedizione delle barche e il rientro in Chiesa con la danza che tocca il cuore. San Giuseppe che varca la soglia ed esce di nuovo. Ancora e ancora, acclamato dalla sua gente, quasi come a volerlo tenere con sé invocandone la protezione. La festa si è conclusa con i tradizionali spettacoli pirotecnici in mare.

“Proteggi tutti noi Spadaforesi e le nostre famiglie. W San Giuseppe, W San Giuseppe, W San Giuseppe”. A dirlo, con la gioia nel cuore, è la Sindaca Tania Venuto.

Ringraziamo Michela Bellomo per le tante e belle foto pervenute.