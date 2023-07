Capo d’Orlando – Rimangono gravi le condizioni dell’81enne coinvolto in un incidente in Via Cordovena

I mezzi coinvolti sotto sequestro come anche i filmati delle telecamere di video sorveglianza che hanno ripreso l'accaduto

- Antonio Puglisi Tempo di lettura: 1 minuto

Rimangono ancora gravi le condizioni dell’81enne vittima di un incidente in via Cordovena a Capo d’Orlando lo scorso sabato 15 luglio. L’anziano era alla guida della sua bici a pedalata assistita quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto rovinando al suolo. L’uomo è ricoverato presso l’ospedale Papardo di Messina, sembra in coma farmacologico, ed i medici, al momento, ancora non si pronunciano su possibili miglioramenti. Viste le sue gravi condizioni i medici dell’ospedale di sant’Agata Militello hanno allertato l’elisoccorso atterrato allo stadio Fresina (nella foto).

Sull'accaduto sono state visionate delle immagini da alcune telecamere di video sorveglianza installate nella zona. Al momento i mezzi sono sotto sequestro dall'autorità giudiziaria come anche i video che sembra rivelerebbero chiaramente l'accaduto.

