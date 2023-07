Milazzo – Una tartaruga Caretta Caretta ha nidificato a Milazzo? Lipotesi, secondo il biologo marino Carmelo Isgrò, è molto probabile.

In un video diffuso sui social il biologo Marino fondatore del MuMa innanzitutto raccomanda di non avvicinarsi alla tartaruga se per caso la si trova in spiaggia al calar della sera. La presenza umana infatti le impedirebbe di nidificafe in quando non riterrebbe sicuro il posto.

In un video diffuso sui social infatti mostra una tartaruga sulla spiaggia del lungomare di Ponente. In un primo momento la Caretta Caretta sarebbe stata avvistata

Al momento della possibile nidificazione la tartaruga si trovava invece al Tono. Giunti sul posto Carmelo Isgrò insieme agli altri volontari hanno fatto allontanare possibili curiosi per lasciare la tartaruga più tranquilla possibile e quindi per permetterle di deporre le uova. Qualche ora prima infatti era stata avvistata in un punto più a sud. Carmelo Isgrò racconta che alcune persone si sarebbero avvicinate per fare dei video e cosi, ritenendo l’ambiente non sicuro, l’animale sarebbe rientrato in acqua senza nidificare. Qualche ora più tardi il nuovo avvistamento. Questa volta però il biologo Marino è arrivato in tempo per fare allontanare i curiosi spiegandone i motivi.

“Ecco la traccia -dichiara Carmelo Isgrò mostrando le impronte della caretta caretta – che la Tartaruga Caretta caretta ha lasciato ieri sera sulla spiaggia del Tono a Milazzo. Non è vero che nidificano solo sulla sabbia ma lo fanno anche sulla ghiaia! Per favore se vedete una tartaruga fuori dall’acqua vuol dire che vuole deporre le uova quindi è importantissimo non avvicinarsi (specialmente frontalmente alla tarta) ma tenersi a distanza per non disturbarla (fare solo video e foto da lontano) e far allontanare immediatamente eventuali curiosi. Se la tartaruga viene distrurbata andrà via senza deporre le uova.”