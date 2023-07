Un incendio all’aeroporto internazionale di Catania “Vincenzo Bellini” ha generato il panico. La prima chiamata di soccorso è giunta ai Vigili del Fuoco intorno alle 23.30. Sul posto si è faticato a lungo prima di circoscrivere le fiamme.

Viaggiatori in fuga dalla parte inferiore dell’aeroporto, subito invaso da fumo intenso. Attimi concitati con urla, pianti e la sicurezza impegnata a far uscire tutti. Non ci sono feriti, fortunatamente. Soltanto tanta paura e qualche intossicato per il fumo. Il rogo è stato quindi circoscritto e le fiamme domate. Servirà qualche giorno per mettere in sicurezza la struttura.

Inizialmente i volti erano stati sospesi fino alle 8 di stamattina, ma – vista la situazione delicata – “Tutte le operazioni di volo sono sospese fino alle ore 14:00 di mercoledì 19 luglio – comunica la compagnia di gestione – Non si registrano danni a persone, ringraziamo i VV.FF , gli enti di Stato, i responsabili del primo soccorso e l’intera comunità aeroportuale per aver agito tempestivamente. Si prega di contattare le compagnie aeree per aggiornamenti sui propri voli”.