E’ stata inaugurata ieri pomeriggio la “Rinnovata” Piscina Comunale 2023 di Galati Mamertino, situata in località Rafa, alla presenza dell’Amministrazione Comunale e di diversi cittadini.

“Anche la Piscina Comunale 2023 sarà targata “Malibù“, l’Associazione che si occuperà anche quest’anno della gestione della struttura – dichiara il Sindaco galatese Vincenzo Amadore -. Oggi orgogliosamente siamo qui a inaugurare questo gioiellino, degno di una Piscina Comunale in un paese come il nostro, che si sta caratterizzando soprattutto negli ultimi anni per il divertimento e l’innovazione.

L’anno scorso abbiamo fatto la vasca, nel 2023 invece abbiamo fatto un passo in avanti e non è finita qui. Faccio i miei ringraziamenti alla Ditta Sgrò, che ha accettato questa scommessa insieme a noi (scommessa che abbiamo vinto) e a tutti coloro che hanno collaborato. Esprimo la mia soddisfazione e quella di tutta l’Amministrazione Comunale (erano presenti all’inaugurazione il Vice Sindaco Antonino Virgilio, la Vice Presidente del Consiglio Angela Truglio, il capo gruppo di maggioranza Giuliana Zingales e i Consiglieri Comunali Marika Truglio e Serena Fabio), e anche dello staff dell’Associazione “Malibù”. Spero che questa collaborazione possa continuare e sono convinto che questa stagione sarà migliore delle altre.

Sono molto orgoglioso dell’inaugurazione della Piscina Comunale, in questo posto che sto vedendo crescere anno dopo anno. Avere una Piscina a circa 1000 metri di altezza, con questo clima temperato e con questa gioia, è veramente un piacere, un onore e un orgoglio per Galati Mamertino. Negli scorsi anni la Piscina è stata meta di visitatori e turisti dei paesi limitrofi, e non solo; abbiamo deciso di puntare molto sulla struttura e stiamo facendo tanta pubblicità. Quest’anno abbiamo rifatto il look alla struttura; nel 2022 abbiamo rimodernato la vasca, mentre quest’anno abbiamo lavorato sulla parte esterna. A livello sportivo non è finita qui, abbiamo il Campo di Padel, un’area fitness all’aperto a un centinaio di metri (a fine Luglio stiamo cercando di inaugurare anche l’area fitness), un campo di pallavolo e di calcetto.

Stiamo allestendo anche il calendario estivo e, oltre ai programmi delle Feste Patronali, stiamo collaborando con le Associazioni del territorio e con l’Associazione “Malibù”, che sta gestendo per la stagione 2023 questo bellissimo impianto. Questa non sarà solo una Piscina Comunale, ma anche una sede di eventi e di serate varie. Questa stagione è stata un po’ anomala, fino a metà Giugno ci sono stati danni nei vari paesi, soprattutto nel messinese, ma io ci ho sempre creduto in questo progetto e ci ho messo tanta passione. Il nostro paese in estate sarà frequentato da alcune squadre di calcio, come l’Acireale, che ha deciso di svolgere il ritiro estivo proprio a Galati Mamertino, nel rinnovato Campo “Ducezio-Parafioriti”, che stiamo dotando di illuminazione a norma. La formazione dell’Acireale usufruirà dei nostri impianti sportivi e anche della Piscina Comunale. Inoltre per un altro anno di fila ci è pervenuta la richiesta di circa 60 ragazzi di Catania, che si cimentano nel triathlon e che hanno deciso tutto il mese di Agosto di trascorrerlo a Galati Mamertino. Ringrazio tutti i cittadini, i volontari e le ditte, che si sono spese in questo mese, affinché oggi potessimo arrivare a questo grandissimo traguardo e risultato”.

“Sicuramente c’è stata un po’ di agitazione, avendo fatto le cose di corsa, visto il tempo impervio del mese di Giugno – ha affermato Emanuele Serio, in rappresentanza dello staff dell’Associazione “Malibù” -. E’ stato un percorso molto travagliato, che ci ha però portato a un grosso risultato, quello di creare un ambiente vivibile per Galati, per i giovani e la vita di tutti i giorni a Galati Mamertino. Avremo modo sicuramente di organizzare serate ed eventi all’insegna del divertimento, per dare un po’ di vita e di ripresa a questo paese, e dare possibilità ai giovani di divertirsi, senza allontanarsi dal nostro territorio. Questo è il quinto anno di gestione della Piscina Comunale da parte dell’Associazione “Malibù” e mi sento di fare un doveroso ringraziamento a tutto lo staff e al mio socio Antonio nell’Associazione. Ringraziamo l’Amministrazione per il lavoro svolto, è stata una sfida molto difficile, più dell’anno scorso, ma con grossi sacrifici abbiamo creato un vero e proprio gioiellino”.