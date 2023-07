Per le attività commerciali del territorio pattesi, da oggi, prenderà il via la raccolta straordinaria dei rifiuti.

L’amministrazione comunale a guida Bonsignore, ha, infatti, raggiunto l’accordo con la ditta che gestisce il servizio dei rifiuti urbani, in modo da garantire, nel periodo estivo, uno smaltimento costante, nelle località di maggiore afflusso di persone e al fine di evitare che gli operatori commerciali si ritrovino a dover tenere per svariati giorni i vari rifiuti dentro le attività commerciali, specie, per ciò che concerne l’organico che, con le temperature elevate della stagioni estiva, possono provocare inconvenienti igienico sanitari.

Questo importante risultato, è stato raggiunto, grazie al lavoro svolto dal primo cittadino Gianluca Bonsignore, dall’assessore Giovanni Di Santo e dal vice sindaco Eliana Raffa. Le aree interessate, sono quelle di Marina di Patti, Tindari, Mongiove e Marinello. “Il potenziamento – ha spiegato il sindaco Gianluca Bonsignore – sarà effettuato gradualmente anche in considerazione della previsione della maggiore presenza di turisti soprattutto ad agosto. Da oggi a lunedì 31 luglio, per le attività commerciali delle aree turistiche, sarà raccolto l’indifferenziato e saranno aumentati i passaggi per il vetro, la carta, l’alluminio e l’organico. Invece, dal primo di agosto fino al 2 settembre, saranno ritirati tutti i rifiuti tutti i giorni”.

Inoltre, per tutto il periodo estivo, è stato confermato anche lo svuotamento dei cestini nei giorni festivi, delle aree turistiche e degli arenili.

Ma l’aspetto più rilevante, in materia di rifiuti, riguarda, la decisione dell’amministrazione di vietare alle attività commerciali di lasciare sui marciapiedi adiacenti, i cassonetti della raccolta differenziata. Questa prassi, utilizzata dai gestori dei locali, soprattutto nel periodo estivo, creano condizioni poco gradevoli oltre che, in diversi casi, ostruiscono il passaggio pedonale e rappresentando uno spettacolo poco piacevole sia per turisti che residenti.

Nel caso in cui, le attività commerciali, non abbiano a disposizione, lo spazio per conservare, all’interno, i contenitori della differenziata, l’amministrazione comunale, sta lavorando per fare in modo di poter individuare delle aree idonee da utilizzare che, dietro pagamento del suolo pubblico e la realizzazione di strutture chiuse che possano contenere i cassonetti, potranno creare delle mimi isole ecologiche.

“Abbiamo iniziato – ha evidenziato il primo cittadino Gianluca Bonsignore – ad invitare le varie attività commerciali a non tenere all’esterno e visibili i cassonetti dei rifiuti. Nei prossimi giorni –conclude il sindaco di Patti- avvieremo dei controlli per far rispettare l’ordinanza e saremo inflessibili su questo aspetto, fondamentale per garantire il decoro urbano. E’ inaccettabile che si lascino sulla pubblica via rifiuti di ogni genere”.