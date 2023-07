Che il condizionale sia d’obbligo quando si parla di viadotto Ritiro è ormai consuetudine.

La conferma arriva dal nuovo stop che arriva per la modifica alla viabilità che avrebbe dovuto da domani portare alla chiusura dello svincolo Giostra per consentire l’ultimazione dei lavori nell’ultimo tratto. A frenare l’iter la considerazione effettuata durante l’ultimo tavolo prefettizio che ha visto riunirsi il comitato per l’ordine e la viabilità.

È stato valutato che i flussi di traffico estivo, come ogni anno, aumentano durante la fine di luglio e il mese di agosto. Nonostante sia pronta la nuova bretella di Boccetta, la decisione sulla sua apertura potrebbe slittare di una quarantina di giorni. Domani nuovo incontro in Prefettura con rappresentanti del Consorzio Autostrade, il sindaco e il vice del Comune di Messina e le forze dell’ordine per valutare il da farsi anche alla luce delle criticità che le prime due settimane di luglio hanno evidenziato con lunghe code e tempi di percorrenza allungati a dismisura per percorrere tratti che in condizioni “normali” richiederebbero una decina di minuti e che invece hanno superato anche l’ora.