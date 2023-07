Il grande caldo picchia forte anche su Barcellona Pozzo di Gotto.

Per contrastare le temperature elevate e fornire refrigerio a quanti ne avessero bisogno, in particolare anziani e soggetti deboli che non ne hanno la possibilità, i locali dell’auditorium della Vecchia Stazione Ferroviaria, presso il Parco Urbano Maggiore Giuseppe La Rosa, rimarranno aperti con condizionatori d’aria accesi per offrire refrigerio a quanti ne avessero necessità.

Sul posto, informa l’Assessore Salvatore Coppolino, sarà presente anche un presidio della Croce Rossa Italiana – Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto.