Il bene fatto in silenzio, da sempre, è certamente quello più nobile.

Probabilmente, anzi certamente, la pensa così anche Rosario Fiorello. Il celebre showman, conduttore di Viva Rai Due, nel più assoluto silenzio e ben lontano dai riflettori, si è recato presso il reparto di Cardiochirurgia Pediatrica del San Vincenzo di Taormina, il Ccpm diretto dal prof. Sasha Agati.

Non una toccata e fuga, ma una vera visita in piena regola con l’artista che si è intrattenuto per un intero pomeriggio a giocare e strappare sorrisi ai bambini e spendere parole di conforto per i genitori dei piccoli degenti.

Proprio qualche mese fa, Fiorello si era schierato apertamente dalle telecamere Rai per sostenere il Ccpm alla luce della paventata chiusura a seguito dell’istituzione di un altro presidio di Cardiochirurgia Pediatrica a Palermo.