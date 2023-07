L’ordinanza sindacale che disciplina lo stallo delle imbarcazioni sul vasto arenile pattese è entrata in vigore lo scorso 7 luglio, sino a nuove disposizioni.

Lo sgombero non è ancora del tutto terminato, ma può dirsi già a buon punto l’obiettivo di porre un freno, soprattutto nei mesi estivi, agli assembramenti e ai ricoveri indisciplinati delle imbarcazioni in porzioni di spiaggia non specificamente autorizzati.

Le aree definite dal PUDM (Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo) sono state individuate all’ingresso della frazione balneare di Mongiove e nel tratto di arenile situato dirimpetto alla piazza Pigafetta di Patti Marina, dove abbiamo intervistato la vicesindaca, Eliana Raffa.